文化遺產管理　研公共政策風險　恒大新增兩碩士課程

近年市民對文化保育的概念逐漸提升，亦增加年輕人投身文化事業的吸引力。香港恒生大學將於2023-24學年推出兩個全新修課式碩士學位課程，當中包括「文化遺產管理文學碩士」，為有意從事相關行業及提升文物保育知識的業內人士提供進修渠道。另一新課程「公共政策及風險治理社會科學碩士」為全港首個以風險研究為重點的公共政策碩士學位課程。連同這兩個新課程，恒大現共設有26個學士課程及14個碩士課程。

「文化遺產管理文學碩士」課程學額為50個，主要針對物質與非物質文化遺產、「活化歷史建築伙伴計劃」項目的保育和價值創造、營運、管理及公眾教育等範疇而設。課程引入聯合國教科文組織於2018年推出的「文化遺產管理能力評準框架」，把相關的理念和內容融入課程設計。課程主任、恒大藝術設計系系主任許焯權表示，文化遺產是推動文化旅遊、促進文化經濟等創造性活動的重要資產，是推動可持續發展的關鍵因素。

另一全新「公共政策及風險治理社會科學碩士」課程學額為40個，旨在培育有志於公共行政、風險治理及政策研究相關工作發展的人才。課程主任、恒大社會科學系副教授孔寶華強調，政府及公共部門需要更具前瞻性，在決策過程中做合宜的風險承擔，同時積極加強公民及私人部門參與，藉以降低風險和創造政策變遷的空間。課程教授學生掌握風險因素在公共政策過程中的重要性，從而提出創新的政策方案。