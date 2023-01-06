下學年免入息資助金額將上調　職專資歷等課程均能受惠

教育局上調「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的資助金額。額

教育局今日(6日)公布，將於2023/24學年上調「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的資助金額，由本學年的每年33,200港元，增至33,740港元，並理順計劃的申請資格，以惠及不同背景的學生。

根據綜合消費物價指數的變動，調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在相關課程的正常修業期內發放。就讀相關課程的合資格學生只須支付扣除資助後的學費，有需要學生仍可就實際應繳學費，向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

此外，教育局會在上述學年起理順計劃的申請資格，讓包括持有職專資歷等不同背景的學生均能受惠。具體而言，入讀合資格的第一年學士學位課程的本地學生，不論是否在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績，均符合申請資格。至於入讀合資格銜接學位課程的學生，除了持有相關副學位資歷外，具其他資歷(例如職專文憑)亦符合申請資格。

計劃旨在向修讀香港合資格院校開辦的全日制經本地評審本地及非本地自資學士學位課程的合資格學生提供免入息審查資助；就讀計劃涵蓋的課程的所有合資格學生，均可獲資助。