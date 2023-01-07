東方日報A1：明日通關蜂擁北上　東鐵綫迎來硬仗

中港通關現曙光，連接口岸的東鐵綫過海將備受考驗，迎來硬仗！明日起本港恢復往來內地，其中落馬洲支綫口岸共有3.5萬個名額，市民蜂擁北上，是自東鐵綫通車往來金鐘後首次通關內地，加上東鐵綫列車由12卡變9卡，有上水居民擔心東鐵綫人流勢增，影響平日上班上學。港鐵表示，通關後東鐵綫服務時間將會加強至4至8分鐘一班列車，並調派百人增援；而高鐵方面則會於下周作詳細公布。

明日起中港恢復通關，每日最多可有6萬港人名額經海陸空各口岸北上，其中落馬洲支綫口岸名額佔最多，而港人回港及內地人回內地則不設限額。昨在落馬洲支綫口岸所見，一樓出境大堂約一半商戶仍未準備好，貨架上空蕩蕩不見貨品，鐵閘緊閉；另有部分商店正派員重新裝貨上架。口岸3樓的入境大堂，則大部分店舖均未有開門，有店舖更擺滿「陳年」貨品，據知該店舖老闆為內地人，已3年無回港，店內貨品疑似3年沒有清空，塵埃滿布。

雖然港鐵稱落馬洲支綫口岸已準備就緒，但有不少東鐵綫沿綫居民仍對東鐵綫承載力表示憂心。上水居民葉小姐認為，通關後東鐵綫在一般時段的人流應尚可接受，惟不排除繁忙時段打工仔或要「逼吓車」。她坦言在東鐵綫直通金鐘後列車人流多了約三至四成，不但上車困難，其實落車都好難。

吳同學和黃同學都在上水上學，平日上學以東鐵綫為主要交通工具，二人擔心通關後東鐵綫將備受壓力，「因為（封關）3年嘛，之前無返內地嘅人都可能會一下子湧返去」，憂慮列車載客量飽和，影響市民上班上學。自從東鐵綫直通金鐘後人流增加，他們尷尬笑稱「其實好少有位坐」，料通關後列車會增約兩成人。

港鐵過境鐵路總管張志強表示，通關後東鐵綫將加強服務，每日行駛列車亦由90班加至130班車；而原先10至14分鐘一班列車亦會加強至4至8分鐘一班。他相信根據入境旅客的預約安排，東鐵綫運作加密班次足夠應付人流，通關後會再視乎實際過境時段的人流和客量，適時調整。除車站人手外，港鐵亦額外增加100名人員協助口岸運作。

高鐵方面，張則指下周會有詳細資料公布。雖然羅湖口岸未開關，但若政府有所安排，將積極配合，確保運作暢通，但暫時「開關注意力先放在落馬洲」。

港鐵營運主管—東鐵綫及城際客運服務吳雪花稱已聯絡各商業夥伴，相信在落馬洲口岸開通後會有便利店、找換店及餅店等提供服務。城際直通車方面，吳指直通車已於2020年1月暫停服務，未來有消息會再適時通知。

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