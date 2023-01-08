筷子基猛火焚攤檔　一人送院七十疏散　小販痛失十萬年貨

祝融今日(8日)拜訪本港後，趁通關轉往澳門一遊？近傍晚時分，澳門筷子基白朗古將軍大馬路發生大火，多個小販攤檔嚴重焚毀，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙，消防晚上近7時半接獲通報，遂派員到場並開喉灌救，惟濃煙仍久未散去，有1人不適需送院，另有70人需要疏散。而事發後，多名檔主到現場，當中有人情緒激動地表示近日入了價值10多萬澳門元的貨物，準備農曆新年時銷售，檔位亦存有現金，估計損失慘重。

現場所見，被焚毀的攤檔有紙紮、成衣、蔬果同熟食檔等，至少涉及7個擋位，消息稱至少有3個小販檔有明火，消防隊員開喉灌救，火勢已受控，1名女子疑吸入濃煙不適送院，現場附近大廈約有70人疏散到地面。消防其後鋸開涉事的相鄰攤位，檢查火源，並對相關單位進行降溫。

起火時，多個小販攤位經已落閘，消防需用工具逐個打開檔位閘門處理。有檔主傍晚7時收攤離開前無發現異常，在得悉檔位起火後大驚，立即趕回現場；另有檔主稱，平時收攤都會關上供電總掣離開，不知起火原因，預料數月內亦難以修復檔位重新開業。