國際美酒展一連兩日舉行　疫情下首度恢復試酒環節

香港國際美酒展今日(10日)一連兩日在香港會展舉行，展商及買家均說等了3年終於能再試酒。由香港貿易發展局舉辦的國際美酒展經過三屆不設試酒或網上展後，終於在今日復辦疫情後首個容許試酒的實體美酒展覽。美酒展一別以往大展廳中舉行，改為分開兩層進行，並以房間分隔主題展區，買家要出出入入各間房間試酒。貿發局說，是次的美酒展為特別展，並首次於1月份舉行，吸引逾100家展商，來自本港及不同國家及地區，包括中國、日本、阿根廷、澳洲、法國等，11月會再舉辦正式的展覽。

不過，由於美酒展只開放予業內人士參與，場內未見人頭湧湧，入場的人多於展商設置的座位試酒，向負責人了解產品的特色。而展區通道亦擺放數張圓枱，無供客人品酒。不過，因應口罩令未取消，客人試完酒，離開座位後仍需立即戴回口罩。陳小姐專程為朋友餐廳買酒，她說過去3年未有試飲及實體展，即使想買酒亦不敢下單，擔心味道預期有落差，「試咗的感覺不同啲」，又可與展商傾談，了解酒品詳情。劉小姐對飲酒有興趣，今次首度獲酒商邀請入場品酒。她指農曆新年將至，已睇中一款紅酒，打算花5,000至6,000港元，買一、兩箱酒與朋友分享，但說未有打算趁通關帶酒回鄉與親戚飲。

澳洲、法國有機紅酒、白酒的代理商負責人郭先生表示，已等待實體的美酒展3年，今次容許試飲下相信會做多點生意，「買酒要試唔係靠估，亦唔係靠包裝」，估計能帶動10至20%的生意增長。郭指今日人流尚可接受，但未見內地買家，相信由於通關的決定於最近一周才宣布，內地商家未能安排南下觀展，又說是次展覽場地比較細小，海外展商又不多，「氣氛差啲」，期望下次多點酒商參與。貿發局說展覽至今有逾600多名買家預約入場，當中僅30人來自海外，其餘為本地人。至於未有預約的人，貿發局指買家可即場憑公司卡片現場登記入場。