初選47人案押下月初開審　主審之一退出　法官李運騰頂上

47名參與前年立法會初選的泛民人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件已完成交付到高院審理。當中30人包括戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等已表明會認罪。其中16人今日（11日）到西九龍法院進行案件管理聆訊。甫開庭法庭就透露，其中一位主審法官將退出審訊，基於這個原由，原本排期本月底開始的審訊將押後至2月初。另外，法庭在聽取控辯雙方陳詞後，決定將認罪被告的判刑押後至案件審結才處理。

今日出席聆訊的被告包括袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、朱凱迪、黃子悅、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、范國威、呂智恆、岑敖暉和王百羽。法庭指出，由於健康理由，原本有份審理案件的法官陳嘉信將不會再參與審訊，並由法官李運騰取代，他將於法官陳仲衡及陳慶偉共同審理案件。資料顯示，法官李運騰亦有份參與黎智英及蘋果被控違國安法的審訊。

控方今表示，希望將認罪被告的正式答辯及判刑押後至審訊完結。對於有部分被告表示欲在審訊前處理判刑，控方指出，本案涉及的初選案規模大，而且案發於香港社會動盪時期，形容被告行為是火上加油，直言法庭將案歸類為最嚴重，即判處10年以上刑期或無期徒刑並非不合理。即使法庭歸類為次等重要，判處3至10年監禁，考慮到本案預計6月審結，屆時才判刑相信亦不會令被告須服額外刑期。此外，法庭可透過審訊更完整理解案件，而且若證供與認罪被告的求情說法有矛盾，則可以紐頓聆訊方式處理。這樣會較審訊前處理判刑更為公平。

案件編號：HCCC70/2022