議員質疑百分百擔保對旅業支援有限　政府已批逾5.8萬宗貸款

政府早前推出百分百擔保特惠貸款，但旅遊界議員姚柏良指銀行收緊旅遊業界的信貸，特惠貸款對旅遊業幫助有限，故難以重啟業務。政府回覆指，截至2022年年底，百分百擔保特惠貸款已批出逾5.8萬宗貸款，涉款逾1,150億港元，當中3560宗來自旅遊、酒店、款待和運輸業，涉及約65億港元貸款，惠及約2000家企業。相關行業提交的申請共只有12宗被拒，主要由於申請企業不符合申請資格或未能提供必要的證明文件。

政府文件顯示，在2022年第4季，旅遊界相關行業接獲161宗申請，當中119宗獲批、19宗撤回、23宗正在處理；2022年第1至第3季，則有521宗申請，當中435宗獲批、10宗被拒、75宗撤回、1宗正在處理。而2020年及2021年，則接獲3115宗申請，當中3006宗獲批、2宗被拒、107宗撤回。

政府補充指，因應旅遊和相關運輸業的特性，百分百擔保特惠貸款由2022年10月起，容許企業將沒有訂立固定租約的泊車支出(需為持有客運營業證或客運營業證證明書的車輛)當作租金開支，用以計算貸款額，認為有助相關企業取得貸款。另外，政府指香港旅遊發展局已做好恢復旅遊的推廣計劃，啟動在海外及內地市場的宣傳推廣工作，鞏固香港作為世界級旅遊目的地。有關措施包括推出全球大型推廣活動、舉辦及支持連串大型盛事，支持會議展覽等。