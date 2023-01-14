柴灣常安街過渡性房屋動土　提供逾百單位劏房戶優先入住

本港房屋問題嚴重，有組織今日(14日)於柴灣常安街舉行過渡性房屋項目動土儀式，預計最快在今年底於柴灣常安街提供103個單位，為基層提供市區過渡性住屋應急，本次項目對象以劏房居民優先，8成名額編配予輪候公屋滿3年的申請者，其餘2成為輪候公屋未滿3年及有需要人士。

香港社區協會組織向政府申請以5年短期租約形式，租用柴灣常安街一幅1,250平方米的土地，距離柴灣港鐵站路程約10分鐘，以組裝合成法的技術興建1幢4層高的樓宇，合共提供103個單位，包括102個1至2人家庭單位以及1個無障礙單位，均附獨立廚廁，每個單位都是全新裝修，一搬入可立即入住。房屋局局長何永賢指此次是港島區首個新建的過渡性房屋，表示本次使用組裝合成法技術，可以快捷地完工，估計逾200名有急切需要的市民受惠。

社區組織協會副主任施麗珊表示，申請時間約於今年下半年7月起，預期最快可於今年12月讓居民入伙，單位面積約140平方尺，預期最多會有1,000個申請，又指將會有電熱水爐贊助以及提供5,000元予每戶購買電器。