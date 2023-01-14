車Cam直擊：女司機化身馬路炸彈　連Cut 3線撼巴士惹眾怒

本港交通路線網絡繁複，司機未完全熟悉路面情況下，駕駛時更應加倍留神。社交平台今日(14日)有多個群組瘋傳一段來自巴士的車Cam影片，可見巴士行駛期間，一輛白色私家車突然從右方切入，且在短短一瞬間「連Cut 3線」，巴士車長見狀亦即時煞車，惟亦避不過兩車擦撞的結局。令人無奈的是，駕駛私家車的女司機更惡人先告狀，批評巴士行車速度快，其言行引起網民批評，有人直言：「真係唔好畀佢(涉事女司機)再有牌、好恐怖。」

據網傳影片可見，事發於昨日(13日)傍晚近6時，巴士當時正朝港鐵荔枝角站作為下站目標行駛，惟期間白色私家車突然Cut 線切入，最終釀成事故發生。雖然只是輕微的擦撞意外，但女司機與巴士司機爭執時，更先後批評後者行車太快，又指巴士同樣處於切線的情況。巴士車長聽後亦大感無奈，直斥：「你識唔識揸車㗎，阿姐！」最後雙方決定報警處理，未知後事發展。但值得留意的是，女司機與同車乘客在事故發生後先後落車及離開座駕，惟私家車當時並未有打死火燈，後方車輛如不知情，恐有再發釀意外發生的可能性。

不少網民看畢影片後，均留言批評女司機的駕駛行為，又人怒斥其舉動等同「謀殺」，「撞到巴士仲咁惡，唔係諗住靠惡就私了呀」、「想知結果個女人可唔可以永久停牌」、「佢係邊間考牌？咁都合格」、「我係女人都幫佢唔落，搭巴士啦」、「個車牌係咪淘寶淘返嚟」、「佢死火燈都冇打，就知咩料喇」、「希望永久停牌，減少馬路炸彈」