官司纏身社工入選社工註冊局紀委會　勞福局促重新考慮

負責處理註冊社工違紀行為的社會工作者註冊局紀律委員會備選委員小組，其成員任期昨日(15日)屆滿，新一屆成員的任期由今日(16日)至2026年1月15日，惟政府還未刊憲公布有關名單。消息指，名單已獲註冊局通過，惟有獲提名的成員官司纏身，據知該人為曾被控暴動罪的社工陳虹秀，勞工及福利局不點名要求註冊局「重新考慮」。

據知，社工註冊局早前將逾170人備選委員小組名單交予勞福局，局方以名單上有部分成員牽涉未完成刑事檢控案，而公眾對成員的誠信和品格有一定期望為由，要求註冊局重新考慮。勞福局回覆傳媒查詢時指，就委任註冊局紀律委員會成員一事，早前已要求註冊局於刊憲安排前先認真處理及回應部分註冊局成員就提名人選所提出的強烈關注。註冊局須按照《社會工作者註冊條例》的規定及精神行使法例授予的公權，時刻以公眾利益為依歸，不偏不倚地履行法定職責，以處理社工註冊、續期及紀律等事宜。社會工作者註冊局主席伍銳明回覆傳媒稱不評論個別提名人選情况。

翻查資料，陳虹秀與另外7名男女被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶參與暴動，結果全部罪名不成立，律政司及後向上訴庭提出以案件呈述方式上訴，法庭重新拘捕該8人，案件將於明日(17日)審理。此外，香港社會工作者總工會在社交網站專頁指，最近接獲數名註冊社工求助，稱近日按要求申請註冊續期時疑遭無理拖延，他們均不涉被控或有定罪紀錄，促請相關人員審批時提出合理懷疑才抽起續期申請。社工註冊局回覆傳媒查詢稱，不評論個別個案申請情况。