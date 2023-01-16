的士加價後14%司機收入減　工會促提供車用燃氣費支援

新冠疫情令本港經濟百上加斤，有的士業界指經營困難。有工會今日(16日)公布前線的士司機營運收入等調查報告，結果顯示當中雖然有54%的受訪者表示，在的士加價後過去的1個月內的收入有所增加，但仍有33%及14%人收入沒有變化，甚至減少；在收入有所增加的司機方面，每更收入增加50港元以下、50至100港元和100港元以上的3個類別的比例分別為31%、52%和17%。工會建議港府提供合適的車用燃氣費支援、加大打擊非法營運白牌車和折扣車的力度。

汽車交通運輸業總工會補充，在政府批准的士加價後，分會在去年11至12月間，進行的士司機營運狀況的問卷調查和每更營運收入的2項調查。在司機營運狀況問卷調查中，分會向前線的士司機發出問卷，共收回720份，其中市區的士為576份，而新界的士為144份。租金方面，工會指，本港不少的士司機都是以租車形式來營運，因此車租的變化也會影響他們的收入。在713名受訪司機之中，有201人表示他們過往1個月沒有遇到加租問題，而加租不多的司機則有348人，比例為48%；但其中23%受訪者則表示他們的每更車租已加到疫情前的車租或以上。

工會又指，由於的士司機的工作時間長，收入不穩定、容易被執法人員檢控、以及沒有勞工保障等，使行業近年來一直處於持續老化和沒有新人入行的困境。工會建議港府提供合適的車用燃氣費支援、減少禁區和增加司機的營運空間、加大打擊非法營運白牌車和折扣車的力度、減少抄牌和避免加重司機的負擔、將公共交通費補貼計劃擴大到的士。