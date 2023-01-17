城大揭小分子可修復視神經受損小鼠視覺　為治療青光眼燃希望

香港城市大學研究人員首次發現一種具治療功能的小分子M1，能恢復視神經受損小鼠的視覺功能，料可為青光眼等疾病引致視神經受損而喪失視力的病人帶來希望。研究結果已刊於具影響力的科學期刊《美國國家科學院院刊》，

中樞神經系統受損包括視神經、腦部及脊髓受損，是全球引致殘疾的主要原因，目前仍未有治療方法。城大神經科學系副系主任、副教授兼實驗動物研究中心總監馬智謙領導的團隊，花了7年研究發現小分子M1能促進為細胞產生能量的線粒體的融合及軸突運輸，並通過促進受損神經元的內在再生能力，令神經軸突再生。

研究團隊透過玻璃體內注射法，把M1直接注射入小鼠眼內以修復中樞神經系統，該種注射方法已廣泛應用於治療黃斑病變。團隊發現接受M1治療的小鼠，在視神經受損後4至6星期就能成功恢復視覺功能，例如瞳孔對光的反射作用及對隱現視覺刺激的反應，讓小鼠可依靠視覺誘發的先天防禦反應以避開捕食者。 團隊正開發一個動物模型，以研究利用M1治療因青光眼引致的視力喪失，並探討M1是否可應用於治療其他一般眼疾或視障問題，例如因糖尿病引致視網膜病變、黃斑病變及創傷性視神經病變。