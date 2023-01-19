東方日報A1：大仙靈籤指點運程　善惡要分明　成功須打拚

新冠疫情苦纏3年，中港兩地終於盼來免檢疫通關，沉寂市道有望復甦，卻偏逢內地疫情升溫，使人心裏既喜且憂。癸卯兔年將至，東方傳媒機構按傳統擇吉日，赴黃大仙祠為香港來年運程求籤。仙師分別賜予兩支中籤，第34籤「大舜耕田」籤詩隱喻通關是救命活水，港人需善惡分明，努力耕耘才有所得；而第70籤「塞翁失馬」籤詩暗示禍福相倚，仍需步步為營。

港府抗疫無章，去年第5波疫情單日3萬多人確診下，當局後知後覺，未有分流輕症病人，使公立醫院逼爆，醫療系統崩潰，病人被迫寒冬下苦等診治，亦令高危患者未得適切救治，重症、離世病人倍增。其後疫情緩和，當局除了大舉「谷針」，又死守禁聚令等防疫措施不放，使經濟遲遲未見復甦。

仙師對兔年本港疫情賜中吉籤「大舜耕田」，籤詩「大舜雖耕在歷山，心常孝順兩囂頑，田中之象同家象，善惡分明即此間。」參考由管理黃大仙祠的嗇色園委託出版的《黃大仙靈籤正解》，舜是上古五帝之一，他奉父親之命前往歷山耕田，全無怨言之餘更日夜思念父母，孝感動天，連野象都協助他耕田。籤書指此籤仙機在於第4句「善惡分明即此間」，處事不要盲從。就疫情而言，初時有阻滯，最終於貴人相助下仍可圓滿解決問題。

玄學家吳奇雲則指，古時河道經常洪水氾濫成災，百姓生活艱苦，先王大舜的年代亦需治水。就中港通關後，有人擔心內地疫情將如洪水般「一湧而下」，但他指籤詩中舜雖遠赴耕田，但仍時常掛牽兩老，解作年長人士的情況會特別嚴峻，令人擔心。他強調，洪水自然會來，不能控制或抗拒，亦並非猛獸，能夠治理。雖然治理過程並不容易，但若能以「耕田」，疏導洪水，反能有助水稻生長，變相通關縱使帶來危機，善用危機反而攜帶財富等生機。

至於問及香港整體運程，仙師則賜第70籤中平籤「塞翁失馬」，「可比當年一塞翁，雖然失馬半途中，不知禍福真何是，到底方明事始終。」典故出自《淮南子．人間訓》，古時邊塞地區有老翁走失一匹馬，及後尋回，但其兒子受傷。一年後胡人入侵，壯丁均被徵應戰，但老翁之子因有傷患而毋須應戰，得保性命。

吳奇雲拆解籤詩指，本港為「塞翁」，過去一年港運差，經濟民生等跌至低谷，但一切禍福相倚，今年上旬雖仍面對陣痛，但至立春，正式踏入兔年時，霉氣一洗而空，否極泰來。他更提到，過去數年遭受疫情打擊最嚴重的行業，例如旅遊、零售、餐飲等的表現將見「大反彈」；但籤詩亦提醒，售賣抗疫產品的店舖入貨時要留神，避免貨物沒人要，得不償失。

■記者陳澋俊、梁愚瀚

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