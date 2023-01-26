皮下注射免疫球蛋白新療法　病人可在家自行注射

香港大學醫學院為免疫缺乏症患者，引入皮下注射免疫球蛋白新療法，由以往每4周往返醫院1次接受靜脈注射，改為患者可在家自行注射，毋須再舟車勞頓，亦可節省醫護人手及診症時間，推算每名患者每年可節省2.5萬元醫療成本。本港現有逾20名病人正接受皮下注射作替代療法，醫學院指藥物由外國供應，會再研究利用本土血製品作為注射藥物，令供應穩定，惠及更多患者。

免疫缺乏症患者Vivek Mahbubani(阿V)今年40歲，是一名棟篤笑藝人，經常走訪世界各地演出。他分享2020年起經常生病，求醫後確診免疫缺乏症，需每4周回醫院接受免疫球蛋白靜脈注射，頓時感晴天霹靂：「我喺外國做嘢都要計住時間，夠4個星期之前一定返香港，覺得好大壓力，對我真係好大影響！」至去年醫院提出可讓他以皮下注射作替代療法，他遂帶上所有需要用品飛往英國，更笑稱：「搭緊火車嘅時候注射，我真係好想可以去外國做嘢，有呢樣嘢解決咗好多問題。」

免疫缺乏症即免疫系統出現缺陷或紊亂，以致免疫功能受損，未能有效對抗細菌、病毒，或其他變異細胞，包括癌細胞等。港大醫學院臨床免疫科主管兼臨床助理教授李曦說，免疫缺乏症分為原發性及續發性，原發性免疫缺乏症即先天免疫系統功能失調，主要由基因出現變異而引起，很多個案均與遺傳有關；續發性則因不同因素而破壞免疫系統，從而增加其他疾病或併發症的風險。他舉例說，病人確診癌症後需接受化療，「好同壞嘅細胞都殺晒」，一般有四分一淋巴癌患者化療後會患有免疫缺乏症。

另一名免疫缺乏症患者，71歲的退休人士羅女士於2016年確診淋巴癌，需要接受化療，其後再發現血液中免疫球蛋白不足，起初經常需要舟車勞頓往返醫院接受靜脈注射，「有時一去無咗半日，好攰！」直到2020年，她改為使用皮下注射作替代療法，羅指疫情下毋須進出醫院，感染機會大減，因而感到「好彩」。今年3月她又計劃到加拿大探望已3年不見的女兒，「以前無諗過自己可以行得開，更估唔到旅行都可以去，唔使再視像先見到。」