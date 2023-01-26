回顧歌神青蔥歲月　教大辦課外活動展　經典玩意盡收眼底

「西瓜波」、「公仔紙」等玩意相信是上一代人的童年回憶，不過除了這些，現今的「學生哥」或會問當年學童還有甚麼課餘活動呢？香港教育大學的教育博物館正舉行的「課堂外的學生歲月」展相信能解答他們的疑惑，分為4大主題的展覽共展出近200張珍貴圖片和藏品，除了顯現50、60年代的童軍訓練、武術鍛煉、戲劇、音樂等的足迹，更揭示了一眾名人鮮為人知的故事。

一張「冬菇頭」彈結他少年的相片看似平凡，其實是近日常聽到的《財神到》，其原唱者「歌神」許冠傑於1967年校內聖誕音樂會獻唱的照片；隔空帶港人尋找他鄉的鍾景輝（King Sir）亦於展覽中留有痕迹，他於70年前已在校際比賽嶄露頭角，獲得粵語中學組個人優異獎；亦有展出創立本港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」的已故「山狗校長」盧光輝所使用過的球棒和手套。

除了觀賞海量珍藏圖片，博物館亦加入擴增實境（AR）互動元素，給參觀人士探索學校大型活動，包括設置了「足毽扭蛋機」，參觀展覽的大人與小朋友可即場自製足毽留念。教大學術及首席副校長李子建期望，展覽能整合不同年代課外活動的發展脈絡，引領大家反思課外活動的意義。香港教育博物館館長鄧穎瑜亦說，期望展覽能夠喚起跨越世代的回憶與共鳴，讓公眾更了解課外活動在教育的定位及發展。該課外活動展除公眾假期，周一至日開朝十晚五，展期至今年底，公眾可免費入場。