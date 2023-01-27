CBD大麻二酚12.1起列危險藥物　邊境機場加強抽查抵港人士

大麻二酚(簡稱CBD)將於下周三(12月1日)起正式列為《危險藥物條例》下的危險藥物，受條例監管，執法部門指在放寬防疫措施下，料本港市民外遊及旅客人數增加，但不少外國地區未有將CBD產品列為危險藥物，呼籲入境人士切勿㩦帶有關產品入境，否則即屬違法，有機會被檢控。

當局指CBD產品五花八門，如食物類的咖啡及糖果；護膚品類的按摩油及面膜；寵物類的零食及護膚油等等，下月1日起，不論個人、商戶或入境人士均不可管有或販賣CBD產品，而港人熱門外遊地方，如泰國、日本及歐美地區，沒有將CBD產品列為危機藥物，故港人外遊返港或旅客來港時，容易將有關產品帶入境，當局強調新法例生效後會嚴正執法，抵港人士若被發現身上或行李存有CBD產品即屬違法，執法人員會調查個案並諮詢律政司後再決定是否作出檢控，當局稱新法例生效後沒有緩衝期，入境人士不可以不知情或將有關產品拆封後混入其他產品帶入境，強調每宗個案不同，不能一概而論檢到CBD產品就會檢控。

執法部門在邊境關口及機場會加強抽檢及情報交流，又會有先進儀器協助，如X光機、離子分析儀及專用抹布等，其中抹布抹過行李表面後1至2分鐘，就可知道有關行李有否CBD成分產品，當局已在外地或抵港航班上作作出宣傳，提醒抵港人士有關新法例，特別指出不少CBD產品，都會有某些字樣或圖案作識別，如「CBD」、「Cannabidiol」、「HEMP」及大麻葉圖案。