政Whats噏：政府下月出訪中東　陸頌雄梁子穎有意見

政府近月經常強調搶人才，當中「高端人才通行證計劃」意圖羅致高薪人才及全球百強大學畢業生來港發展。之不過，其實仲有好多地方都有人才，議員陸頌雄同梁子穎都認為，中東、東南亞等地區都係人才庫，而政府過往將焦點擺喺歐美國家。另外，特首下月將出訪中東，唔知兩人所屬嘅政黨有無受邀請呢？

陸頌雄就話暫時未收到邀請，又指政府成立「推廣香港新優勢專責小組」，希望小組日後可以加多啲勞工代表，令外國知道香港人質素，同埋香港有良好嘅勞資關係。

依家香港一方面要吸引外來人才，另一方面則不斷有港人北上定居或就業。梁子穎指港青返大灣區工作時，最擔心係就業同薪水問題，而對於有意北上定居嘅中年人士，難以提取強積金用作內地嘅生活開支，儼如「無靈魂」嘅戶口，但又要時刻睇住。所以，梁建議優化福利和同強化強積金退休保障功能，甚至為香港市民考慮埋社保醫保嘅保障。

此外，會計界議員黃俊碩將聯同工聯會職業再訓練就業輔導中心舉辦會計業招聘。梁子穎話一直有同對方所屬政黨合作，今次搞招聘會嘅想法一拍即合，嚟緊同其他議員都可能搞招聘會，包括創科嘅邱達根等等。