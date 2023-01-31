東方日報A1：264億住幾年　簡約公屋燒錢做實驗

政府昨公布8個「簡約公屋」興建選址，位置遍布港九及新界，且聲稱相關選址已成功達到5年3萬個單位的目標供應量，然而斥資逾264億元興建的簡約公屋如燒錢，基層只可住幾年，用完即拆如做天價實驗。簡約公屋選址最受關注必定是啟德世運道項目，可提供約1.07萬個單位，即佔總目標的三分之一。房屋局局長何永賢表示，經最新造價檢討，已將單位平均成本價降低，令建造價下降9.7億元至264.4億元。然而，有當區區議員抨擊當局對區議會及居民「零諮詢」，不如將用地「正正經經」建公屋；更有土地研究機構直斥政府燒錢，最終居民仍住在鐵皮建構的「不適切住所」。

今屆政府提出5年建3萬伙簡約公屋，房屋局昨日開放位於啟德世運道的簡約公屋選址予傳媒參觀，此選址可提供約1.07萬個單位，距離啟德港鐵站步行約10分鐘，每幢約高17至19層，並會於底座建設不同配套服務。何永賢昨日亦一口氣公布簡約公屋8幅用地選址，稱足以興建3萬個單位；其中，位於牛頭角彩興路、啟德世運道及柴灣常安街和常平街等市區地，建屋量約佔總供應一半；其餘位於新界選址土地分別在元朗攸壆路、屯門第3A區、第54區、上水蓮塘尾及小欖樂安排亦已確定。何稱，簡約公屋九成單位都位於市區或發展成熟的新市鎮，在元朗攸壆路及上水蓮塘尾的簡約公屋位置較偏遠，將會安排小巴及巴士接駁服務。

其中備受關注的簡約公屋單位造價問題，何永賢回應稱將會分兩次上立法會申請撥款，同時已壓低近10億元的造價；指整個簡約公屋項目將由267.9億元削減8億元至259.9億元；而額外基建工程費用亦由原本的6億元削減1.5億元至4.5億元，整個項目的總建造價共264.4億元，首批簡約公屋項目撥款總額將減至合共逾149億元。

何續指，簡約公屋的工程團隊，將樁柱設計以至樓底高度等作出調整後，令開支得以再減省，每個低層單位造價降至53萬元，高層單位造價則降至65萬元，較房委會2020/2021年度平均每個公屋單位造價76萬元為低。房屋局將於下月8日向立法會工務小組申請簡約公屋首批撥款，預計首階段約2,100伙在元朗攸壆路的簡約公屋最快於2024/25年落成，其餘1.49萬伙則會在2025/26年和2026/27年分批落成。

本土研究社成員夏淳權批評政府大花公帑建簡約公屋，現時只是將單位傢俬扣除來做成成本下降假象，單位成本價實質仍然極貴；更指現時的簡約設計居民未享有獨立廚房，加上人均居住面積亦未達公屋的最低標準，未來居民與住鐵皮劏房無異；夏亦擔心相關單位的耗損及翻新情況，對未來數轉入住的居民來說，可能與住惡劣劏房無分別，質疑相關計劃未能提高居民的生活質素。

對於啟德發展區繼早前興建過渡性房屋項目後，再次被政府「相中」加建最大型簡約房屋項目，九龍城區議員張景勛表示極度失望，不但是違反了啟德新發展區的規劃原意，更直斥政府漠視當區居民意見，繼兩次過渡性房屋項目佔用原作學校發展用地，令當區減少了兩所中學及小學的供應後，現在再次削減了原可作改善社區配套的用地，且更甚是一次過增加超過現有啟晴邨及德朗邨居民總和的簡約公屋人口，「完全是想逼爆啟德，單軌列車已『走數』，區內巴士線乘客飽和，現在塞多3、4萬人口入來，但事前無向居民交代、區議會更加零諮詢，是完全不能接受。」張景勛直言，倒不如「正正經經」興建公屋，至少可有更完整的街市、商場配套，巴士公司亦可按人口增長加巴士路線，對於現時當局的做法及決定相當失望，他將會了解當區居民意見再向政府反映，希望當局能平衡區內發展。

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