教育及職業博覽2.2開幕　近3000就業機會部分即場面試

本學年已過半，又到學生思考升學出路、應屆畢業生開始搵工的時候。由香港貿易發展局主辦的第32屆教育及職業博覽，將於本周四(2月2日)起在會展舉行，並在下周日(2月5日)元宵節或之前，公眾人士可免費入場。今年博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，為學生及求職者提供一站式升學、進修及就業資訊，並提供逾2,800個就業機會，部分僱主更設即場面試；現場亦有星級嘉賓講座，分享入行、職場、職業生涯點滴。

實體展開放時間為下月2日至4日早上10時至晚上7時，以及2月5日早上10時至下午6時，今屆博覽以「多元出路 成就可能」為主題，邀得20個國家及地區、700家教育機構、專業學會及公私營機構等，期童協助學生、在職人士及求職者發展多元技能，開拓更廣闊的出路。當中「招聘廣場」連結求職平台及僱主，包括醫院管理局港島東聯網、城巴及亞洲空運中心等，將即場接受求職者應徵和進行面試。求職人士可帶備履歷入場，申請職位。

博覽亦設有4大職業日主題，每日透過講座介紹就業趨勢和不同行業的前景。包括職業訓練局舉辦的「職專教育：新人才 新技能」；大灣區青年發展促進會及香港菁英會分享「大灣區發展機遇」；香港建造學院舉辦的「建造全接『築』」日；以及最後一天邀請到KOL(網絡紅人)簡介「斜槓新世代」。而教育專區亦設4大展區，讓參加者探索本地、內地及海外升學機會；另有4個教育主題日，分別聚焦歐盟、英國、法國及德國，介紹這些廣受歡迎留學地點的入學要求、籌備留學須知，以及校園生活和配套等。