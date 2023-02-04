「皇巴」恢復全日行駛　跨境巴往來旺角落馬洲　30至60分鐘1班

香港與內地在下周一(6日)全面通關，各項交通配套亦相繼出爐。根據運輸署網頁指，有跨境穿梭巴士提供往來市區和落馬洲管制站的交通服務，班次約30至60分鐘1班。另外，亦有巴士小巴等提供往來市區和落馬洲的日間和通宵服務。

根據運輸署網頁顯示，於下周一(6日)起，提供落馬洲-皇崗跨境穿梭巴士(「皇巴」)服務，往來落馬洲(新田)公共運輸交匯處和落馬洲管制站，為全日24小時服務，約30分鐘1班。另外，短途跨境巴士服務亦有提供全日24小時服務，往來旺角線鴉蘭街(金都廣場對開)和落馬洲管制站的班次為約30分鐘1班，而在凌晨2時至清晨6時的深宵班次，則提供約60分鐘1班。

通宵班次往來市區和落馬洲管制站的專線小巴44B、79S、616S，以及九巴B1亦於下周一(6日)起提供非通宵班次。79S輪候時間約30-60分鐘1班，而44B、616S則約60分鐘1班；而通宵短途跨境巴士亦會分別提供往來油尖線、觀塘線、灣仔線、荃灣線和落馬洲管制站，班次約為30分鐘1班。而九巴B1的班次約為20-30分鐘1班，小巴75則約為45分鐘一班。