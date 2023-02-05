發展局料3年後收回200公頃棕地　惟僅佔發展區內2成面積

政府銳意加快北部都會區的發展，包括回收大量標地以作規劃發展，惟如何安置現有棕地作業者備受關注。加上早前有環團報告斥由於部門執法不力，自北部都會區公布發展以來，每年有大量的違規開墾棕地情況，曾被批評執法速度遠不及棕地增長速度。發展局局長甯漢豪今日(5日)發表網誌，表示過去幾年，已先後為發展項目收回及清理約30公頃棕地，當中涉及約400個受影響的業務經營者，而預料2026年將陸續進一步收回及清理約200公頃棕地，惟數字僅佔發展區內的2成棕地面積。

根據當局數字，現時在新界共約1,600公頃的棕地中，約有6成因其位處在發展區內，或因其露天運作模式與周遭環境及發展不協調等因素，當局將陸續發展為高密度房屋及其他用途，以善用珍貴的土地資源和提升效益。此外，當局亦指出在過去兩年，地政總署已先後批出8幅合共約18,500平方米的用地，讓受影響作業者租用相關土地；另有3幅共約4,500平方米的用地亦已完成招標，並於本月內交付土地予中標者。

發展局副局長林智文在網誌表示，當局透過協助棕地作業者覓地重置，及提供遷置土地上興建構築物的豁免書，目前已為超過20個作業者取得規劃許可，當中包括物流、汽車維修、製木廠、建造業等經營者，亦指正推動多層現代產業大樓的發展，協助受影響作業者以更高效的用地方式營運並且進行升級轉型。他指今年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的有關土地進行招標，惟未提及相關的招標、興建及供應時間表。