泛民初選案今早開庭　16名被告否認控罪　料審90日

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，案件已完成交付高院審理的程序。當中31人包括戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等被告表明會認罪。至於包括林卓廷、梁國雄等16名不認罪的被告，其案件今早（6日）開始移師至西九龍法院開審，2名起初不認罪、之後改變答辯意向的伍健偉及林景楠，今日亦會到法院應訊。審訊預計需時90日。

本案不設陪審團，由3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及陳慶偉共同審理。47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。16名不認罪的被告當中，其中10人續准保釋，包括楊雪盈、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、李予信、施德來及陳志全。6人則繼續還押，包括何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨。連鎖店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」的東主林景楠及前元朗區區議員伍健偉原本否認控罪，至案件管理聆訊階段改為認罪。

31名認罪被告，包括林景楠及伍健偉之餘，還有戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。法庭會在不認罪被告的審訊完結後，才處理認罪被告的判刑。

案件編號：HCCC 69/2022