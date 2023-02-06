明日大嶼架空民意　11環團拒出席閉門簡介會　促撤回填海計劃

造價達數千億港元的明日大嶼發展計劃備受爭議，發展局更被揭發去年12月底在無公布下展開公眾諮詢，土木工程拓展署及規劃署於1月26日邀請多個環保團體出席今日(6日)閉門舉行的「中部水域人工島簡介會」，有11個環保團體拒絕出席簡介會，亦於同日召開記者會批評政府無主動公布、無主動諮詢公眾及無公信力，團體促政府在妥善回應填海工程的必要性及各界疑慮前，撤回明日大嶼填海工程。

由綠色力量、綠色和平及健康空氣行動等11個環團組成的關注團體，拒絕出席政府邀請的閉門簡介會，團體質疑當局鬼祟展開公眾諮詢，「簡介會」以閉門形式進行，並無打算提供回應民間團體對造價及環境影響等質疑的新資料，絕非開誠佈公的諮詢。團體舉出多個以往政府大型發展計劃的例子，包括東涌新市鎮擴展研究、元朗南、新界東北及洪水橋新發展區，發覺今次屬首次無主動公布及主動諮詢公眾，開創最壞先例。團體促請政府在妥善回應填海工程的必要性及各界疑慮前，撤回明日大嶼填海工程。政府應虚心聆聽民意，優先規劃全港近2,000公頃未用盡的棕地，尤其當中約433公頃鄰近新發展區、坐擁基建配套的成熟棕地，才有助基層加快上樓，達致宜居城市。

明日大嶼造價達數以千億港元、填海面積達1,000公頃，關乎重大公眾利益，須廣泛諮詢公眾。不過，根據發展局回覆傳媒，公眾諮詢在12月底展開，惟當局其時僅在立法會上載文件，没有發出新聞公告，亦無提供任何渠道讓公眾提交意見；直至1月19日，才鬼祟上載公眾諮詢網站，令為期僅3個月的 「公眾諮詢」被大削4分之1的時間，變相壓縮公眾參與權。另外，政府在2020年向立法會財委會就明日大嶼前期研究申請撥款時，標書列明將預留1,100萬港元進行兩輪公眾諮詢，當中包括公眾論壇。但發展局如今表明不設公眾論壇，只與多個專業學會或界别進行閉門會面，以及在地區設置展覽等單向形式「唱好」明日大嶼填海工程，令市民無從向官員直接提問，疑有意逃避回應公眾質詢，違反獲批撥款時的原意。