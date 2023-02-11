理大暴動渠口助人逃離　鄭錦滿囚44個月　另7被告判監7至13個月

2019年11月執法人員封鎖圍堵香港理工大學期間，8人涉嫌意圖協助理大內的示威者逃避逮捕，當中包括前議員鄭松泰的助理鄭錦滿及一名民政署行政主任。其中5人否認妨礙司法公正罪，鄭另否認被加控的暴動罪，案件早前於區域法院經審訊後，鄭錦滿被裁定暴動罪成，其餘4名被告則妨礙司法公正罪罪成，5人今日（11日）連同認罪的3人於區域法院接受判刑。暫委法官鄭念慈就暴動罪成的鄭錦滿判監44個月，其餘7人則判監至7個月至13個月。

案中8名被告為葉嘉祺（29歲，司機）、何志豪（30歲，裝修工）、鄭錦滿（34歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（35歲，民政事務總署行政主任）、黃逸滔（26歲，咖啡師）、馮思睿（37歲，舞台燈光工人）、林泳汶（33歲，廣告導演，女）及梁祖光（26歲，報稱售貨員）。當中葉嘉祺、黃逸滔及梁祖光各承認妨礙司法公正罪，3人分別被判監7個月、10個月及9個月。餘下5名被告則維持不認罪受審，眾被告同被控於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。在審訊中途，其中一名被告鄭錦滿被加控一項暴動罪，他被控於2019年11月17日，在理大連同他人參與暴動，鄭否認控罪。除鄭錦滿外，其餘4人，何被判監13個月，餘下3人均被判監12個月。

法官判刑指就暴動罪方面，不容許有暴力行為出現，特別是針對執法者的行為，須避免事件再出現，否則須付出慘痛代價，故須嚴懲罔顧法紀的人士。是次涉及的暴動規模不少，犯案人數極多，認為本案須以監禁54個月作量刑起點。就鄭錦滿方面，他過往有3項與本案不類同案底，但無證據他帶頭參與暴動，在考慮到他的個人情況，及控方於舉證完成後才加控他暴動罪，故屬延誤，最終減刑至監禁44個月。其餘7人面對的控罪方面，他們均協助他人逃離理大，如成功該些人士可逍遙法外。法官指因涉夥同犯案有加刑因素，但不涉複雜計劃且屬單一事件，被告無得益，認為刑責比12港人案件為低，最終以監禁14個月作量刑起點，並因部分被告認罪及個人因素給予不同程度減刑。

據控方案情指，案發當日理大內有示威者利用地下渠道，繞過執法人員防線逃出理大。一輛私家車駛至暢通道南一個渠口旁邊，其中馮思睿及林泳汶都在車上。其後陳啟賢出現，他將一根紅繩綁在石柱上，另一端則伸入渠內，另有他人幫忙拉繩。不久後有2名頭戴燈具及防毒面罩的人士從渠內爬出，其中一人就是鄭錦滿。執法人員先後拘捕上述4人，並從行車紀錄儀發現馮及林曾討論協助他人經渠口逃出理大。同日清晨何志豪與葉嘉祺，走在忠孝街的道上其後被拘捕檢控游蕩罪。何及後招認想為從理大逃出的人士提供義載服務。 另外黃逸滔及梁祖光亦被發現當日在現場有份協助他人逃離理大。

案件編號：DCCC 314,363/2021