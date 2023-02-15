中大開發機械臂　助學生在家遙距實時做實驗

香港中文大學工程學院機械與自動化工程學系講師韓東昆與團隊開發「翻轉在線實驗室」，將實驗課帶進在線課堂中，團隊於新冠疫情爆發初期由零開始，設計及組裝12隻機械臂，讓學生在家中運用跨平台遙距控制技術，實時操作大學實驗室內的儀器及機械臂。

韓指出，有關課程不局限於工程學院學生報讀，其他學系學生亦可報讀，實驗室的理念是學生於上課前，預先觀看實驗短片進行備課，之後才進行「在線實驗室」，實時構建和操作機械人。實驗室特別之處在於上網課的學生所操控的機械人並非虛擬，而是借助跨平台遠程控制技術，學生遠程使用個人電腦控制實驗室內的電腦，並進一步對實驗室內的機械人進行實時調整和控制。

韓補充，縱使學校恢復面授課堂，但該實驗室仍有實際用途。他舉例，自己進一步拓展該技術的應用，與英國一所學校合作，以該實驗室進行連線讓兩校學生遙距交換控制對方實驗室內的機械人。除英國外，亦會與澳洲、日本大學討論有關研究。

團隊成員梁先生認為，因為協助機械臂運作的軟件並非付款版，速度上可能有所延誤，海外學生可能更慢，在剛開機時可能會有不受控的情況。韓又指，另一挑戰是最初的機械臂是畫在膠片上，需額外時間刷走，但之後已改為畫在電腦螢幕內。