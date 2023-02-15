西九3編外位嘥公帑　齋睇文件仍獲保留　議員嘲：太陽能電筒

西九文化區發展多年，至今仍未完成所有工程。立法會人事編制小組委員會今日(15日)通過保留3個編外職位，以持續監察和協助西九文化區計劃的推行。有議員質疑是否有必要保留相關職位，議員黎棟國稱當中一個職位在2008年設立，至今已15年，稱西九董事局可檢察計劃進行，亦設有財務總監，認為政府再派人檢察令人百思不得其解。

議員謝偉銓稱3個職位令人感覺工作量很多，質疑是否「要開位就塞晒（工作）落去（職位）」、「好似西九得3個人做嘢」。他促政府訂立KPI，交代相關職位在過去，以及5年內完成甚麼工作。文化體育及旅遊局副局長劉震回覆指，西九文化區有涉款170億港元工程完成 、250億港元工程未完成，稱政府及西九管理局有銜接，西九都很多委員會每年開會約60次，都需要政府人員輔助身兼西九董事局成員的局長「睇文件」。對此，議員李鎮強稱2008年政府已撥款216億港元給西九文化區，如今公眾感覺疊床架屋，質疑是「電筒照太陽能電筒」、浪費公帑，並質疑議員去另外的其他地方委員會擔任董事，是否又要「請人睇文件」。

黎棟國發言時更指出，3個職位中其中的首席助理秘書長職位在2008設立，一直延續至今，又要再延續5年。他指西九管理局9位高層，最高有650萬港元年薪，其他年薪都200萬港元以上，加上西九仍有董事局，亦有財務總監，質疑為何不檢察運作，反而要政策局高層檢察，稱應該董事局負責，再向立法會負責，編外職位延續令人百思不得其解。政府指西九踏入營運期，本身有監察機制，但背後需要政府團隊支援，需要延續首席助理秘書長職位檢視開支及提供政策意見，以增加西九內部管理營運能力。