調查指逾半小學生現心理困擾　3成人未感幸福　1成人不快樂

學生精神健康備受關注。有機構今日(18日)公布調查結果，發現逾60%受訪高小學生均感到幸福快樂，但仍有31.4%人表示「不感到幸福」，以及12.2%人覺得「不快樂」，另外更有過半高小學生心理有困擾。機構認為情況值得關注，建議在學校和家庭作切入點，積極推動學生的正向思維工作。

西貢區快樂人生社區健康推廣計劃籌備委員會、西貢將軍澳婦女會、西貢區津貼小學校長會與明愛專上學院人文及語言學院合作，於去年底在西貢區，向17所小學進行「小學生快樂指數」調查，成功收回2,579人回應。研究發現，68.6%高小學生感到幸福，65.3%覺得快樂，但仍有18.9%傾向抑鬱不幸福，逾10%人心理嚴重不健康，以及12.2%人表示不快樂，而快樂指數由0至10計算，平均值是6.80。調查更發現，另有50.7%高小學生出現心理困擾，當中很大程度是受「自尊感」影響，而「幸福、快樂」則多數與學校和家庭生活的素質等有關。

委員會主席陳文燕認為，應在學校和家庭作切入點，積極推動學生的正向思維工作，譬如加強學生做運動時段，建議學校在下午時段讓全校學生參與體育運動，減低學生學習壓力；而作為家長，亦應學習正向思維課程，建議學校可參考教育局家長教育課程架構，推行正向家長教育，加強家長對支援孩子的認識。