去年近2萬輛新登記電動私家車　港府將檢討「一換一」計劃

本港近年愈來愈多電動私家車，環境及生態局今(22日)回應議員提問時透露，本港去年新登記電動私家車達19,795輛，按年升107%，佔全年整體新車的52.8%。當中，近98%電動車經由「一換一」計劃登記。就目前「一換一」計劃最多寬減28.75萬元首次登記稅，有關計劃將於2024年3月31日屆滿，當局指會適時檢討有關安排並公布檢討結果。

政府指，「一換一」計劃自2018年推出以來，電動私家車佔香港新登記私家車的比率於近年急速上升，由該年的1.1%、2019年的6.3%、2020年的12.4%、2021年公布《香港電動車普及化路線圖》後，比率更升至24.4%，而2022年更進一步升至52.8%。粗略估算，每行駛一公里，一輛純電動車可比傳統燃油車減少高達200克碳排放。

當局指，《路線圖》曾訂立約每5年一檢目標，以適時檢視電動車普及化的進程及其他新能源車輛的發展，惟電動車技術迅速發展，故已調整約每3年一檢，當局將檢視電動車普及化的進程及其他新能源車輛的發展，以便適時審視和改善整體策略及目標。