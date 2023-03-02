中大揭間皮瘤發病率以高收入國家較高　某些地區女性患者上升

研究發現，全球在限制石棉使用的措施下，某些國家的女性發病率卻有上升跡象。

間皮瘤治愈率較其他癌症低，患者的五年存活率平均僅有8%，醫學界一直努力尋求間皮瘤的新療法及更多相關資訊。香港中文大學醫學院今日(2日)公布研究結果，發現間皮瘤發病率與各地的人均國內生產總值(GDP)、人類發展指數(HDI)，以及職業環境石棉暴露或有關連，高收入國家或地區的發病率普遍較高；此外發現，全球在限制石棉使用的措施下，某地區的女性發病率卻呈上升迹象。

間皮瘤是罕見癌症，大約75%先在胸腔出現，大多數病人在40至70歲病發，其中男性發病率比女性高，惡性間皮瘤的形成與某些行業有很大關連，例如在一般環境或接觸建築材料時暴露於石棉，常見症狀包括咳嗽、疲倦、體重減輕，呼吸困難、腹部腫脹等。醫院管理局數據顯示，過去20年，本港共有455宗間皮瘤新症，死亡個案則有349宗。

中大醫學院與環太平洋大學協會合作，研究間皮瘤的全球分布、高危因素和流行病學趨勢，發現間皮瘤於各地造成的疾病負擔存在差異，其中北歐地區的發病率最高，每10萬人口計算的年齡標準化發病率為1.4，其次為澳洲及新西蘭。此外，間皮瘤與GDP、HDI及職業石棉暴露水平呈正比，意味著這些相關風險因素水平較高的國家，發病率亦通常較高。研究又發現，在各國實施石棉的使用限制下，全球近十年的間皮瘤發病率整體呈下降趨勢，惟某些地區的女性發病率卻有上升迹象，其中女性發病率的「平均年度百分比變化」以泰國的升幅最大(13.7%)，其次是保加利亞(9.4%)及南韓(8.3%)。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰表示，間皮瘤的發病率存在地區差異，可能與各地診治水平、環境生活方式，及石棉控制政策相關，各地政策制訂者應實施具針對性的循證預防策略，以控制有關風險因素，特別是石棉暴露。