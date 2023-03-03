石鼓洲焚化爐組件抵港　料2025年投產　年產電量足10萬戶用

位於石鼓洲、本港首座新一代垃圾焚化爐的「轉廢為能」設施I·PARK1「源‧島」正以「組裝合成」建築法興建，其中首個約20層樓高、實重約6,000公噸的巨型機電設備組件，於2月初經水路運抵香港。環保署指是次開創本港水運組件的先例，更相信是全球首次運輸如此巨型的組件。而該署提到運送過程充滿挑戰，需配合天時地利人和才能完成，又透露曾因潮汐問題而要延期送貨。而其餘11座組件將於9月前到港，設施預計能如期於2025年落成投產。

環保署首席環境保護主任鄧偉權分享，整座焚化設施共分為6組興建，每組包含各一個鍋爐燃燒、煙氣潔淨系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座法國艾菲爾鐵塔的鋼結構重量。而首座運抵的鍋爐組件屬項目較大的組件，亦是全球最大同類型組件之一，組件由珠江運抵本港的路程長650公里，需時24小時才到達石鼓洲，而上岸期間一波三折。鍋爐組件於運送期間對天氣的要求極高，需選擇少風浪的日子，海浪不能高於1米；風速不超每秒5米。而原定組件於2月7日於珠江出海來港，但當日因未掌握最佳運送時刻而要押後4日。

組件到達石鼓洲海域後，團隊需精密計算潮汐情況，等待潮漲令運送船隻與人工島水平一致，才能泊妥船隻，再安排6輛「特製遙控車」將組件送到設計位置。鄧坦言，單是停泊船隻已需要5小時準備，運送組件上岸亦花了6小時，整個運送過程需時3日。鄧提到，下一件大型設備組件將於月內運抵，所有組件將於第三季內到港，期間會進行機電工程及組裝組件，最後興建設施外牆及測試運作。

I·PARK1投產後每日可焚燒3,000公噸都市固體廢物，轉化成動能，產生電力。鄧偉權稱垃圾會於攝氏850度的大火中燒兩秒便「完全焚化」，不會產生二噁英等致癌物，而所排放的氣體亦經處理，控制對環境的污染。他又提到，設施會採用自動廢物分類技術，每天揀選最多200公噸垃圾，機械分類及回收有用的資源，包括含鐵金屬、有色金屬、塑膠和玻璃，剩餘的垃圾焚燒後，估計每年可輸出約4.8億度電至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。