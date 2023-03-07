執法部門破11宗網上騙案　拘17男女涉款約1900萬元

過去數年，科技罪案及騙案均有持續上升的趨勢，根據執法部門數據，去年全年一共錄得27,293宗相關騙案，較前年的19,249宗增加近4成5。黃大仙執法部門根據情報分析，上周四(2日)至昨日(6日)採取行動，成功偵破11宗網上騙案，相信連串案件至少牽涉36名受害人(19至68歲)，損失高達近1,900萬港元。人員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」罪拘捕13男4女(21至63歲)，並檢獲手機、銀行卡及銀行文件等證物，各人現已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，行動主要針對常見的「網上情緣」和「網上投資」騙案，並以其中一宗涉款超過400萬港元的投資騙案損失最大。人員簡介該宗案件，指早前收到一名任職文員的受害人報案，指在2021年2月至4月期間，透過網上交友平台認識騙徒，對方其後向其介紹一些黃金期貨，訛稱會有極高回報，又說服他到虛擬投資平台開設戶口，再按該平台的客戶服務員指示，將金錢匯入不同銀行作投資用途。受害人信以為真，先後將款項存入指定戶口，當他要求取回本金時，客服便會以需要交稅、交手續費等藉口，聲稱事主要再繳款才能取回本金，惟他始終未能領取分毫，一共損失約425萬港元。執法部門接獲報案後，迅速透過反詐騙協調中心攔截及協助追討部分騙款，經深入調查後，鎖定及拘捕3人。

除了上述案件外，調查人員亦分享近期愈來愈流行的「網上情緣」行騙手法，提醒市民提高警惕。據稱，受害人會在網上網上社交平台，結識訛稱於外地工作的異性朋友，雙方輾轉發展為網戀關係，惟相處一陣子後，對方卻突然失去聯絡。其後，有騙徒冒充成該名網上情人的朋友或同事，主動聯絡事主，聲稱該名網上情人剛剛去世，並為伴侶留下一筆遺產或未領取的工資，惟受害人必須先繳付律師費、殮葬費、保證金等費用，方能取得相關款項。事主不虞有詐，根據指示進行匯款，待騙徒收款後逃去無蹤，方知誤墮騙局。