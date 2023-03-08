蔡天鳳碎屍案　29歲女涉助死者前夫潛逃　獲准保釋5.8再訊

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，鄺的1名女友人懷疑有份協助罪犯經水路逃走，其後潛逃到內地。執法部門掌握她的資料後，向內地相關執法機構要求協助，最終在內地拘捕該名女子，並於昨(7日)移交港方，她其後被落案起訴1項「協助罪犯」罪，今早(8日)於九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至5月8日與相關案件一併處理，以等候進一步調查。被告獲准以5萬港元保釋外出，期間須居於報稱地址，交出旅遊證件不得離港及每周2天到尖沙咀警署報到。

報稱無業的被告潘巧賢(29歲)被控1項協助罪犯罪。控罪指被告於今年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。

執法人員早前拘捕涉案死者前夫一家4口，並於上月底解往九龍城裁判法院應訊。死者的前夫鄺港智、前大伯鄺港傑及前家翁鄺球被控1項謀殺罪，指他們於上月21日，在大埔汀角路龍尾村56B號地下內，謀殺女子蔡天鳳。死者前家姑李瑞香則被控於同月23日，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。4人暫毋須答辯，並須還押至5月8日再訊；遊艇公司職員林舜，則涉嫌協助鄺港智從水路逃走，而被控1項協助罪犯罪，同樣押後至5月8日再訊，林獲准保釋。另外，鄺球的情婦則被指租用凱旋門的1單位，用作窩藏鄺港智而被控1項協助罪犯罪，她獲准保釋候查，須於3月下旬向執法部門報到。案件累計至今共拘捕7人。

案件編號：KCCC 666/2023