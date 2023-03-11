支聯會拒交資料案　鄒幸彤及兩常委判囚4.5個月

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指於前年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。被告梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月。餘下3人包括鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光不認罪，經審訊後被裁定罪成，今（11日）在西九龍法院同被判入獄4.5個月。主任裁判官羅德泉批准3人保釋等候上訴，但鄒幸彤因涉另案續須還押。

3名被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休人士）。沒有另聘律師代表的鄒幸彤親自求情時，提及天安門事件、中國大陸的人權狀況等，裁判官表示作為大律師，鄒應該明白法庭不是政治平台，她不應在此發表政治主張，要求她尊重法庭，只圍繞純粹法律的事宜作陳詞。鄒回應道，是次檢控本身就涉及政治，若硬要把政治和法律分開，是無視現實，令這本來就荒謬的審訊更形荒謬。

裁判官判刑時指，維護國安是至關重要，被告拒交資料影響了警方調查。考慮到罪行嚴重性，而被告又曾高調召開記者會表明立場，認為即時監禁無可避免，以達致阻嚇作用。法庭採納以4.5個月監禁為量刑起點，案中並無任何減刑理由，3人的總刑期同為4.5個月。

判刑後，3名被告隨即申請保釋等候上訴。控方表示，即使是次申請是等候上訴，《港區國安法》第42條條文仍須納入考慮，即除非有充分理由相信涉案者不會續危害國安，否則不得准予保釋。控方特別強調，根據《刑事訴訟程序條例》，保釋程序是不可被報導。不過，裁判官認為，本案已經審結，即使報導保釋程序亦不會造成不公，看不到控方說法有任何理據，遂決定撤銷報道限制。

案件編號：WKCC3633/2021