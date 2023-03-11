85%受訪港人欲兩年內移民　近40%首選英國　澳洲佔17%

近年愈來愈多人討論移民，而香港會議展覽中心今明兩天(11、12日)舉辦第4屆國際移民及置業博覽，主辦方亦公布最新「港人移民意向調查」結果，發現當中多達85%受訪者表示有意2年內離港，反映港人移民意欲有增無減。至於移民目的地方面，38%人選擇英國；其次是加拿大，有21%；澳洲亦達17%。有移民公司認為，英國成為港人首選移居國家，主因是當地政府實施「BNO 5+1」政策。

該調查亦顯示，月入在「15萬元以上港元」且有較大移民傾向的家庭群組，佔36%；而月入較低的「2萬至5萬港元」及「2萬元以下港元」的家庭，亦分別佔23%及19%。國際移民及置業博覽主辦方表示，數字反映一般家庭亦有意向出走，移民他國不再只是富裕家庭的專利。

至於今次移民展覽於不足1年時間再次舉辦，主辦方稱一連兩天的展覽錄得3.5萬入場人士預約登記，較去年上升30%，而過去3年期間港人移民查詢亦不斷上升，加上現時機場全面恢復運作並與海外通關，相信半年內將會是港人的移民高峰潮。

此外，環凱移民顧問有限公司董事張家禧指出，近年有其他國家推出的「救生艇」移民政策，亦希望吸引年輕人移居海外，而在移民後會出現讓年老的父母家人繼續居留在本港的情況。他解釋，因為不少移民家庭是「核心家庭」為一組，即是1位申請人、其配偶，以及他們18歲以下的子女。他估計，絕大部分移民家庭成員都未必包括他們的父母，料數字上不只50%。張家禧認為，如果家庭上有兄弟姊妹仍在港的話，則可以協助照顧在港的長者；但如果不可行的話，則可能需要尋求政府或社工協助。