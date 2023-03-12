港人移民衍生寵物棄養潮　團體籲做個負責任主人

近年一片移民潮下同時衍生寵物棄養潮，毛孩失寵，本報綜合多個關注動物團體的統計數字，發覺在移民潮下被棄養的貓狗比例為平常的兩倍。有團體指除了移民，倉庫結業、店舖倒閉等因素也令許多毛孩「失業」被迫流浪，有柴犬更因惦記已移民的主人過度而咬尾自殘，呼籲市民履行照顧寵物一生一世的承諾，做個負責任主人。

香港貓狗拯救協會創辦人謝曉梅(Linda)直言，近年疫情打擊及經濟轉差下，棄養寵物的人增加，加上近期移民潮令數字更為明顯，協會每年接收約600隻貓狗，過往的比例為8成流浪，2成棄養，近期的棄養比例升至4成，也就是平常的兩倍。

Linda指，最近令她印象最深刻的被棄養寵物，是一隻4歲唐狗，此狗狗健康活潑，是主人上飛機飛往英國前一日，才通知協會他們無奈要放棄唐狗，原因是無法為牠購買機票，她透露唐狗主人是中年夫婦，他們移民之時是疫情最嚴峻之際，機票被搶高至數萬元一張，無力負擔唐狗的機票而忍痛放棄。

除移民外，過往「有職在身」的貓店主或狗店主都因店舖結業而「失業」，包括拳館、貨倉及藥房等，部分因主人沒法再養而被送到協會。對於棄養潮持續，Linda語重心長地呼籲各主人，即使是移民亦應履行照顧寵物一生一世的承諾。

拯救遺棄寵物中心（RCAP）創辦人黃慧賢(Teresa)亦指，移民潮下被棄養的寵物較以往增加2至3成，大部分都是健康活潑的狗狗，當中不乏名種狗。最令她嘆息的是有6歲柴犬因主人移民而交到中心，牠每日望着門口冀盼主人回來接牠走，時光流逝，數個月後仍不見主人蹤影，結果憂鬱咬尾自殘，中心要替牠做截尾手術，狠批「呢啲主人枉為人，柴犬係最忠心嘅狗狗，點會忍心丟低自己個仔女走咗去！」