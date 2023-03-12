寵物移民倍升有市場　公司代辦貓隻赴英索價近7萬元

港人移民成趨勢，然而不少人卻以手續繁複及費用高昂為由，不願帶同寵物共赴他鄉。不過，亦有不少毛孩與主人同往新居，有專門為港人辦理寵物移民的公司指，現時寵物移民的個案比疫情發生前上升2.5倍，為貓狗辦理移民需要完成清關及申領健康證明等程序，而為爬蟲類「異寵」移民，在費用及時間上亦遠高於貓狗。

萌寵移民顧問梁文韵指，主流寵物貓和狗佔整體寵物移民個案約7成，除個別攻擊性品種外，香港絕大部分貓狗皆可入境英國，狗隻有植入晶片及注射瘋狗證疫苗就基本合乎入境門檻，入境英國後需要進行清關及繳交相關稅項，一般而言清關費約800英鎊，若主人與寵物相隔超過5天到埗，就需要繳付30至400不等英鎊稅款，最重要的要為寵物購買機位，直航英國的航班最低消費為4.2萬元，視乎寵物的籠子呎寸而增加。

梁又指，寵物移民公司會為主人提供一條龍服務，代辦包括訂機位等所有手續，以一隻貓移民英國為例，最低收費約6.9萬元。移民到美國收費較便宜，由2.5萬元起。至於爬蟲類亦可申請移民，惟一般手續較多，而英國則禁止巴西龜入境，其餘必須隔離120日並支付相關費用，而整體來說會較貓狗收費高出2.8萬至3.5萬元不等，視乎品種及體形大小，例如體形龐大的盾臂龜，費用可達15萬元。