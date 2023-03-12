枯樹朽木升級再造成家具　化作木碎育靈芝

古時，孔子曾對弟子說朽木不可雕也。來到現代，看似一文不值的枯樹朽木，只要木藝師稍加創意便可將之升級再造成家具甚至藝術品，為「不可雕」的朽木注入生命力。不但如此，剩餘的木碎更能培養靈芝，將枯木的作用發揮極致。環保署透過與本地木藝師與靈芝培育場合作，將園林廢物升級轉化，向公眾帶出環保信息，同時淢少浪費。

五年前超強颱風「山竹」襲港，令全港塌樹遍地，滿目瘡痍。木藝師甄鈺成認為四處都有樹木倒塌，棄置會很浪費，遂檢起一些木頭回家把玩，並透過網上影片研究可製作成甚麼東西。當朋友看到作自己的作品並對之讚賞後，他就嘗試在這範疇發展。經過數載耕耘，他成功將廢木升級再造成傢俬，更盡情發揮木頭的可塑性，製作成畫、藝術品、擺設等，希望通過重用回收廢木，向公眾帶出環保信息。

除了為木藝師提供原材料，環保署亦與本地靈芝種植場合作，協助對方利用［林．區］的木碎來種植靈芝。 靈芝種植場創辦人張天然指，每月從環保署接收約20公噸廢木製作成菇包，經徹底消毒殺菌後，將靈芝菌絲體接種到菇包上，便會長出靈芝，「如果沒有人將廢木循環再用，有機會棄置到堆填區，造成浪費。」

位於屯門曾咀的園林廢物回收中心Y．PARK［林．區］，主要接收長度6米或以下樹幹和連帶的樹枝等，致力轉廢為材，自2021年6月啟用以來，已回收處理逾15,000公噸園林廢物，每日平均約30公噸，大部分是來自日常植物保養的清理工作，以及工務工程產生的園林廢物。環保署高級環境保護主任賴峻傑指，目前［林．區］提供的再生產品主要為木碎，一般可用於農業或園藝種植，未來會積極與不同持份者合作，例如有機農場、政府部門，希望它們在綠化工程或有機種植方面，使用更多［林．區］提供的木碎。另外，環保署正試驗以園林廢物生產生物炭，可用作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、堆肥促進劑和建築物料的添加物等用途。