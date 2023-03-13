疫下血庫存量緊張　機構中學辦捐血日　籲市民捐血救人

受過去3年新冠疫情影響，市民減少外出，從而影響捐血意欲，本港血液收集量亦續下跌，現時本港血庫存量約夠7至8日。有機構於近日在中學校舍舉行捐血日，以回應香港紅十字會的捐血呼籲，期望向社會大眾推廣捐血救人的信息。

志願機構國際扶輪3450地區於前日(11日)，在馬鞍山曾璧山（崇蘭）中學舉行捐血日，出席活動的議員林哲玄指出，疫情影響市民出行意欲，使捐血人數大幅下降。他表示，社會需要市民的協助，包括身體力行呼籲身邊的人士捐血。他續說，香港紅十字會提供了高水平的捐血及血液保存服務，市民大眾可以放心去捐血，救助他人。

主辦機構指出，隨着本港新冠疫情漸趨緩和，社會步入復常階段，本以爲會有更多人士願意走出來捐血；惟現時又出現了西尼羅河病毒（WNV），導致曾到訪該等受疫情影響的北美或歐洲國家的人士未能順利參與捐血，影響血液收集。該機構總監李德利表示，捐血救人不會對捐血者的身體造成傷害，他形容用身體上的資源去救助他人，可以從中取得愉快，加上紅十字會對捐血者的詳細解說，亦有效紓緩捐血者在捐血過程中的疑慮及擔憂。