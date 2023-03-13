中大全球首證低濃度阿托品眼藥水　降46%兒童近視發生率

小童患近視是家長頭痛之事，最新研究發現滴眼藥水可以預防近視！中大醫學院研究發現低濃度阿托品眼藥水可預防近視。參與研究的474名非近視兒童，持續兩年每晚滴眼藥水。結果顯示，每晚滴低濃度0.05%阿托品眼藥水的兒童，兩年間出現近視的比率是28.4%，較滴用安慰劑組別的53%低，相對減少46.4%的近視發生率。屬全球首項研究證實低濃度阿托品眼藥水可以預防近視，詳情已在《美國醫學會雜誌》(JAMA)發表。

研究團隊於2017年至2022年間，在中大眼科中心招慕474名4至9歲的非近視兒童，参與隨機、安慰劑對照及雙盲的低濃度阿托品眼藥水預防近視(簡稱「LAMP2」)研究。参與者的父母至少有一位是近視患者。這些兒童被隨機分配到0.05%阿托品組、0.01%阿托品組和安慰劑組，並在兩年內每晚對雙眼滴一次眼藥水。結果顯示，0.05%阿托品組的兩年累積近視發病率(28.4%)和出現快速近視偏移傾向(fast myopic shift)的參與者百分比(25%)，均明顯地較安慰劑組分別為53%及53.9%為低。

美國眼科學會刊登的研究預測2050年全球將有近半人口患上近視，其中東亞地區(包括香港)的近視率最高。中大醫學院眼科及視覺科學學系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇指，以內地為例，中央政府目標在2025年建立一個能覆蓋全國所有縣區的機制，追蹤青少年的近視率及檢測相關影響因素。而在香港，研究團隊留意到在新冠疫情下，學童因網課和社交活動受限制，近視率呈爆發式增長。故此，預防近視出現和減緩其加深速度的預防手段至關重要。而中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇就指，使用低濃度阿托品眼藥水期間，學童會出現輕微畏光，以及看近物時視力較矇的情況，但只要停止使用眼藥水，副作用便會停止。