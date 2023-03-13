民主派區議員斥「排外」及「內定」　明言對申關愛隊不感興趣

政府提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」，並以荃灣與南區作為關愛隊試點，當局今日(13日)公布有關餘下16區關愛隊申請詳情及接受申請。作為其中一個試點的荃灣區，當區區議會主席、民主派的陳琬琛早前表示有意參加，惟察覺條件不符終未有申請，而今多區的民主派議員均表示關愛隊機制「排外」，且由政府挑選、宣傳政府資訊，予人「喉舌」之感，與民選區議員實行監督政府的責任不同。

陳琬琛指出，雖本身有意申請，但關愛隊要求申請團隊過去五年在區內舉辦或參與舉辦不少於15項地區或服務活動，當中必須包括至少兩類支持或配合政府政策的服務或活動，例如防疫抗疫活動等，而這些活動必須與民政處合辦，最終未能符合要求，又指據他所知，「唔覺有」民主派議員表達申請意願。

針對活動要求，屯門區區議會副主席黃丹晴也指疫情之初，他早於民政處協助市民抗疫、派口罩，但這些活動竟不符要求，直指申請機制「排外」，又認為區議員為民選，代表市民認可，需要監督政府，而關愛隊則是由政府挑選、宣傳政府資訊，予人「喉舌」之感，定位與區議員不同。

沙田區議會主席麥潤培指近月社區突然冒出多個社區組織，目的昭然若揭，感到關愛隊「內定」；他指關愛隊若由傳統非牟利組織、大機構等申請，可保障效率與質量，但只是社區組織的話，擔憂成效、財政狀況等執行上容易出現問題，直指對申請「冇興趣」。