四分三人瑞患長期病　調查指60%自覺愈老愈無用

港人愈來愈長壽，不過長命百歲的長者真的過得好嗎？有跨界別研究團接觸逾150名年約百歲長者的照顧者，發現近75%長者患至少3種長期病患，過半人身體衰弱，更有約半長者日常生活需人協助，另有逾60%長者甚至自覺愈老愈無用。有心理學者就指出，長者各方面的健康情況均較12年前同類研究為差，關注組織則促請社會各界給予支援，並建議從樂齡科技入手。

由本地及海外學者、醫護及社福專業組成的研究團隊，於2021年4月至去年9月以電話訪問或面談方式，接觸151名95歲或以上長者的照顧者。團隊以世界衞生組織「健康老齡化」的內在能力模型，分析長者的健康情況。結果發現，接近95%百齡長者身體衰弱或屬衰弱前期；近75%長者有3種或以上的長期病患，例如高血壓、心血管病、糖尿病等；約一半長者未能自行洗澡、穿衣、上廁所等，需要照顧者協助；另分別有45%、接近60%長者有視力、聽力障礙。

研究亦指出有超過70%照顧者，認為百歲長者於最近一年認知能力下降。而長者身體差，心理亦差，逾60%長者感覺愈老愈沒用，接近30%長者現抑鬱情緒。團隊又稱，有接近40%長者及過半照顧者均經歷社交孤立，他們1個月內接觸少於2名親屬或朋友。香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶指出，百歲長者於許多方面都較2011年第一期研究為差。香港社會服務聯會業務總監陳文宜則促為長壽長者配置合適的樂齡科技器材，需要評估和配合長者的身體狀況、照顧者能力、家居及社區生活環境等。防跌器材(如坐廁扶手、多用途扶手)能提升家居安全。