初選案續審　區諾軒稱不同意綑綁式否決財政預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權一案，當中16人不認罪，今天（14日）繼續在西九龍法院受審，區諾軒繼續接受辯方大律師盤問。區表示他認為民主派應維持多元性，故不同意綑綁式否決財政預算案的做法。他指曾接觸不少相對保守的參與者，個別人士更託付於他。他自覺未能維護多元聲音，坦言對此感到「好內疚」。

區諾軒指，初選論述工作主要由戴耀廷負責，由於協調會議參與者對否決財政預算案有分歧，因此戴創作出「積極運用」這字眼來作平衡點，因這字眼有一定程度彈性。區坦言自己不想綑綁其他人，但承認無論是2020年6月9日初選記者會上或之後，他都沒有就此提出反對。他解釋，這是因為以當時的情景，沒有想過相關條款會觸犯法例。

區續指，戴不想參選者會被取消資格，故沒有要求他們簽署任何文件。據他理解，正因如此，在記者會翌日，有其他初選參加者發起「墨落無悔」聲明。區稱這份聲明與初選組織者「毫無關係」，「一定唔係大會嘅一部分」，而吳政亨所發起的「三投三不投」行動，亦與他們無關。區直言他不同意試圖綑綁所有人否決財政預算案，因為他認為民主派應維持多元性。

案件編號：HCCC 69/2022