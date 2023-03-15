懲教主任本年度暫聘6人　僅及目標12%　署方推措施挽人手

多個紀律部隊面對人手不足的問題，其中懲教署亦不例外，局方早前指，截至去年底共740個空缺，佔整體編制11%。而據保安局回覆議員林素蔚的書面質詢稱，在2022/23擬招聘約50個懲教主任，但至上月底只招請到6個，即只及目標12%，懲教助理則按空缺全年招聘，至今招請到157人。為進一步應付人力資源的需求，署方已落實多項挽留人才措施，包括應用科技、發展「智慧監獄」及為職員提供交通便利等。

過去3個財政年度，懲教署共招聘到819人，以懲教主任為例，2020/21至2022/23的3個財政年度，每年度目標招聘50人，最終招聘37、60及6人。流失率方面，上述3個年度主任級流失率介乎4至4.9%，員佐級則介乎4.1至6.4%。根據署方觀察，新入職人員的流失數字只佔整體的小部分，人員流失的原因複雜，涉及個人職業取向、經濟環境變化等，又坦言受院所的獨特工作環境、偏遠工作地點等因素影響。

為挽留人手，已於2021年9月1日改善薪酬，署方亦會按機制為符合資格的懲教人員發放工作相關津貼。與此同時，署方已落實多項挽留人手措施，包括透過科技應用及檢視工作流程，提升羈管效率及院所保安水平；發展「智慧監獄」優化工作環境；針對部分院所位置偏遠及公共交通服務不足,為職員提供車輛或船隻往返；透過「院所為本學長計劃」協助新入職同事適應環境；安排進修課程。吸納新血方面，署方除參與「教育及職業博覽」，亦舉辦體能及面試技巧訓練班，讓有意投考者的市民了解考試標準。