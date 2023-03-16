城巴機場線擬加50%車資　勢嚇窒新人入行　航空業憂阻礙復常

5家專營巴士擬瘋狂加價，其中城巴機場線「A」日間線及「NA」通宵線加幅高達50%。航空業界擔憂，交通開支飆升勢加重機場員工負擔，更令其他打工仔抗拒入行，嚴重窒礙本港航空業復常步伐。相關工會及議員陸頌雄今日(16日)批評，巴士公司是次加價申請是「獅子開大口」，並提出多項建議，包括要求政府嚴格審批巴士公司申請，盡可能壓低加幅或否決過高加價申請；設立機場員工交通專線，提供免費或合理車資的專線巴士服務；推出跨平台月票，相關員工往來機場能以劃一價格乘搭港鐵或巴士，減少轉乘而承擔額外車資。

香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，過去三年疫期期間機場員工遭扣減津貼及福利，儘管機場現時客運量已陸續增長，員工工作量增加，惟薪酬福利仍低於疫情前水平。倘機場巴士線大幅加價，每日來回巴士車資恐高達110元，對每月底薪低至1.2萬元的機場前線員工而言，勢對他們造成更大負擔，削弱機場崗位吸引力。他指機場公司自去年12月起已增聘人手，惟反應一般，甚至有公司反映，個別居於九龍東、將軍澳的員工僅上班一、兩天便因車資過高而索性辭職。

國泰航空服務職工會主席劉伯元表示，工會去年10月曾調查發現，不少機場從業員反映機場路途遠、車費貴是轉行主因，擔心巴士大幅加價恐令舊人拒吃回頭草，導致機場人手不足問題惡化，建議機場公司招聘新人時應提高薪酬及福利。香港航空業總工會主席黎彩萍則表示，目前交通開支佔機場員工收入比例已十分高，大幅加價肯定大大超出其可接受範圍；近月機場復甦亦令機場巴士線客量增加，機場員工更面對巴士擠逼而上不到車的苦況。