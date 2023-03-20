港越冬斑蝶跌15%至不足千隻　首度絕迹深水灣

有環保團體於剛過去的冬天在4個地點調查班蝶出沒的情況，發現越冬斑蝶的整體數量較上個冬天下跌15%，共錄得982隻，當中南區的深水灣更是13年來首次找不到斑蝶。團體相信並非人為因素所致，不排除是出沒位置改變。

綠色力量於去年10月至今年1月期間，在屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山分流和水口越冬斑蝶熱點收集數據。結果顯示，他們在小冷水錄得最多越冬斑蝶，共有601隻，其次為錄得331隻的大嶼山分流。團體稱，數量創該地自2009年調查以來新高，而大嶼山水口則僅錄得50隻越冬斑蝶。不過，深水灣錄不到越冬斑蝶出沒，是該地點自調查以來首次的零收穫。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，越冬斑蝶數量近10年一直波動，深水灣一向每年錄得十數至數百隻不等，過去更曾於2017年和2020年錄得逾千隻的高峰，差幅頗大，但今年的「清零」情況卻是首次出現。她續指，近年調查時已觀察到斑蝶群出沒位置有轉移迹象，不排除斑蝶選擇了附近難以觀察的位置聚集，而非完全捨棄了深水灣這個傳統越冬地點。游又說，南丫島和大嶼山於上個冬天首次先後有新地點發現有數千隻越冬斑蝶聚集，今次卻毫無發現，顯示每年來港斑蝶群的遷徙路線或受氣候等影響，籲港人保護現存林地。