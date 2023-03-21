私隱公署籲提防偽冒外地政府入境網站　藉假獎賞計劃短訊騙資料

隨着社會復常，不少市民開始旅遊外出。個人資料私隱專員公署今日(21日)在網頁呼籲，指留意到近日有詐騙網站訛稱可申請外地政府的電子入境卡，藉申報健康狀況為由，騙取市民個人資料，包括信用卡資料以及申請費用。公署亦留意到，近日有市民收到假冒「易通行」及數個會員獎賞計劃，如The Club、易賞錢及yuu等的短訊，訛稱可登入「易通行」的網站或尚有積分即將到期未使用，誘使市民點擊內附的不明超連結，同樣是為了騙取市民個人資料，包括信用卡資料以及金錢。

私隱專員鍾麗玲呼籲市民慎防詐騙網站及短訊，建議若有網站或短訊要求提供個人資料，包括姓名、身份證號碼，以至銀行帳戶或信用卡號碼時，應提高警覺；各地政府均會就入境要求在其官方網站公布詳情，市民在申請相關入境證明時，應直接前往官方網站。「易通行」及會員獎賞計劃亦會在其官方網站或手機應用程式列明官方登入途徑。

此外，市民要不時查看網上銀行個人帳戶或會員獎賞計劃帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳；不時更換有關會員獎賞計劃帳戶的密碼，亦切勿向任何人透露帳戶密碼。