研究指近10%港孩或患動作協調障礙　影響健康及認知能力等發展

本港有近1成兒童可能患上動作協調障礙，患者在動作協調能力方面出現問題，從而影響日常，對其整體健康、體育活動參與、積極情緒及認知能力方面較為不利！香港動作協調障礙基金會(下稱「基金會」)及香港教育大學合作研究動作協調障礙在香港的普遍性、對患者的影響，以及有助於治療的方法。研究顯示，動作協調障礙在香港兒童中相當普遍，情況並會隨着年齡增長，而疑似患有動作協調障的兒童當中，10至12歲的兒童佔逾24%。

動作協調障礙一般被稱為發展性協調障礙，是一種神經系統疾病，出現這種情況的原因是因為由大腦傳送到肌肉的訊息被打斷。這會導致患者在動作協調能力方面出現問題，從而影響日常生活。香港教育大學招募了632名5至12歲兒童的家長進行研究。參與者填寫一份網上問卷調查，包括《發展性協調障礙問卷—中文版》(「DCDQ-C」)以家長報告測量方法作為篩查工具，以協助識別可能患有動作協調障礙的兒童；以及《患者自我報告測量資訊系統》(「PROMIS」)家長代理量表—全球健康、體育活動、積極情緒及認知能力簡短問卷，為用作測量健康相關結果的標準工具。

根據DCDQ-C的總分，19.1% (n=121)的參與者被歸類為「疑似患有動作協調障礙」。較年長兒童的患病率更高，疑似患有動作協調障礙的5至7歲兒童佔13.8%、7至9歲佔21.9%、10至12歲佔24.3%。結果顯示，對患上動作協調障礙有潛在風險的兒童在整體健康、體育活動參與、積極情緒及認知能力方面住住較為不利。

負責這項研究的幼兒教育學系助理教授 Catherine Capio 博士指，去年開始與香港動作協調障礙基金會合作，進行景觀研究以確定有多少香港兒童受到影響。根據去年10月至11月進行的一項問卷調查以及過往的文獻，估計香港約有10%兒童可能患有動作協調障礙。然而，多達25%兒童將能夠受惠於針對提升動作協調能力的方案，相關方案所帶來的好處不只有改善動作協調能力，還有可能提升整體健康、體育活動參與度、情緒及認知能力。