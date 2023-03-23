東華學院以愛培育新生代　師資蜚聲國際　着重科研教學

致力培育醫護專才的東華學院，由東華三院於2010年成立。作為一所年輕有活力的自資院校，過去13年一直以重實學、富創新的教育方式興學育才。學院由當初僅一個課程發展至目前20個，課程範疇涵蓋護理、輔助醫療及幼兒教育等，不但師資學術成就蜚聲國際，學院亦科研教學，雙軌並行，以先進設施提升教學質素，學生亦在疫情期間協助抗疫，貢獻社區。學院提供獎學金助有志升學人士圓夢，今年首度於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2022」中，榮獲「超卓關愛育才大獎」，充分肯定學院嘉學勵研，以愛培育新生代的教學理念。

東華學院校長陳慧慈教授對於首度獲獎感到鼓舞，「感謝《東方日報》對東華學院的肯定，學院將繼續秉承嘉學勵研，以心惠群的精神，為社會孕育更多菁英專才，與各界一同努力，推動社會發展。」東華學院成立13年以來，開創不同學士學位、高級文憑及文憑課程，至今共有20個課程，包括護理、輔助醫療、幼兒教育、心理、老年學及社商企業持續發展等，學院着重科研與教學，包括校長在內共有4名學者榮登史丹福大學全球首2%科學家名單，而過去3年增設不少嶄新教學設施，豐富學生學習體驗。

除了課本上的知識，學院更讓學生「在校實習」。陳慧慈教授指，「學院為護理學生引入先進科技加強學生的臨床護理模擬訓練，包括虛擬實境教學解剖台、BodyMap虛擬實境解剖學教學應用系統以及模擬兒科病人。」當中，「模擬兒科病人」更是世界首個能模擬真實病童的機械人，該機械人能夠透過面部表情、動作及說話表達情緒，甚至能夠哭泣、流血，並有疼痛的反應；亦能模仿病童的各種臨床反應，包括呼吸急促、缺氧、抽搐、休克及失禁等，甚至可預設較難遇見的罕有及突發症狀。而學生在導師指導下，就如同在醫院真實環境實習，對訓練他們的應變能力事半功倍。

學院的物理治療系學生可透過科技實踐所學，學院增設三維活動分析系統、穿戴式外骨骼機械人、興輪太極推手機械人及步態分析跑台等，其中可穿戴的外骨骼機械人特別針對下肢癱瘓或乏力患者而設，讓他們能站立步行。學生在導師專業指導下，真實試用不同儀器及設施，掌握物理治療的技巧，為將來成為物理治療師作好準備。

去年初香港飽受新冠疫情第五波衝擊，東華學院師生走上前線，派出逾200人到啟德暫託中心照顧長者，亦為院舍長者接種新冠疫苗，在後疫情時代亦為「長新冠」長者提供不同康復治療訓練，改善情緒及生活質素。陳慧慈教授對去年本港受疫情衝擊令香港經濟民生百上加斤深有體會，她指，學院去年年中推出「EduCare@TWC 關愛育成在社區」入學獎學金，為入讀指定課程的同學提供高達6萬元的入學獎學金，而今年亦將繼續推行獎學金，讓有志升學市民不會因經濟壓力而放棄夢想。

學院吸納菁英之外，亦不斷強化科研實力。由2021年12月至今，學院共獲得近1,400萬元大學教育資助委員會下的研究配對補助金計劃研究資助，來自商界的研究資助亦達1,400萬元；學院亦在不同的研究項目中獲得政府約1,300萬元的撥款資助，支持學院的研究發展；學院於今個學年獲逾2,600萬元撥款，以開辦全新醫療影像課程。

升格成私立大學屬東華學院近年目標，去年7月，學院的物理治療學（榮譽）理學士課程更獲輔助醫療業管理局的專業認證，成為首個取得專業認可的自資物理治療學理學士課程。學院將會跟隨政府的路線圖，積極裝備自己。展望未來，亦會繼續回應社會需求，孕育具備專業知識及關愛精神的新生代，彰顯東華三院興學育才、扶幼導青的精神，並強化教學質素及科研能力，為成為私立大學奮進。