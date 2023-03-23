兩運輸工販運6700萬元可卡因判監 其中一人囚34年屬近年之最

荃灣兩名男運輸工於2019年4月涉嫌販運毒品被捕，案中檢獲逾50公斤可卡因，市值約6,700萬港元。案件今日(23日)在高等法院判刑，當中早前承認販運危險藥物罪的首被告被判監禁17年，另一否認控罪的被告則被判囚34年，屬近年最重刑罰的販毒案件。

兩名被告李子健與黃永健同為38歲，兩人報稱運輸工人，被控於2019年4月25日至4月26日期間，在香港非法販運危險藥物，即內含51.17公斤可卡因的60.85公斤固體。案件在今年3月8至21日期間提訊及審訊，並於今日判刑，其中首被告李子健承認販運危險藥物罪，被判囚17年；次被告黃永健受審後被裁定販運危險藥物罪成，被判囚34年。

案情指，2019年4月26日，首被告李子健在荃灣愉景新城某單位被埋伏的執法人員發現，並在截查期間發現李的背包內有1.44公斤可卡因及包裝工具，其後在涉案單位再發現另外49.73公斤可卡因。執法部門其後在涉案單位附近停車場，發現次被告黃永健，經調查後發現黃永健在案中擔任輕型貨車司機，負責租用涉案單位，以及監察整個毒品運送過程。

案件編號：HCCC286-287/2020