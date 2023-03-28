港鐵今年加價2.3%　9成乘客車費最多上調0.4元

港鐵連續3年凍價走勢終止，自2019年後再加價。政府統計處今(28日)公布，去年12月運輸業名義工資指數按年升3.6%。按港鐵最新票價調整方程式計算，今年加幅為2.3%，較港府早前估算的2.45%稍低；以東鐵綫大埔墟往來金鐘為例，現時成人八達通單程收費為18.9港元，估計將加4毫至19.3港元。

港鐵上周交代「可加可減」票價機制檢討結果，其方程式經修訂後沿用兩組參考數據，包括去年12月綜合消費物價指數，及同月運輸業名義工資指數，兩個數字各自除半後相加，再減去生產力因素。但生產力因素計算方式，由以往計算港鐵車務營運年增長率，改為按香港物業發展利潤水平而定，介乎0.6%至0.8%。由於去年利潤超過100億港元，今年減幅為上限的0.8%。

按上述公式計算，去年12月綜合消費物價指數為2%、同月運輸業名義工資指數為3.6%，扣減0.8%後得出結果為2%。計及去年轉撥的0.5%延後加幅，以及港鐵特別處理過去幾年因觸及封頂機制而未處理的2.85%延後加幅，包括提供1.2%特別扣減作抵銷，餘下1.65%留待明年處理；另加上港鐵「加碼」主動將今年0.2%加幅延至明年計算，今年實際加幅將為2.3%。

港鐵香港客運業務總監楊美珍表示，港鐵過去3年與市民一同面對疫情所帶來的持續衝擊及嚴峻挑戰。新票價機制及特別安排降低票價調整幅度，預計本年度約90%乘客車費將為上調0.4港元或以下。港鐵正計算個別車程票價的變化，在完成所需的行政程序，包括向政

府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，稍後將公布今年度車費表及實施日期。